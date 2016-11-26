Fresh issue

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«ЗА СТАРЫМ СТРОЕМ НОВЫЙ СТРОЙ ШТЫКИ СМЫКАЕТ»…starke сб., 26/11/2016 - 15:01
В ноябре имел место очередной пароксизм борьбы с коррупцией. Параллельно с министром экономического развития А.Улюкаевым взяли старшего вице-президента банка «Российский капитал», бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга М.Оганесяна. Ему вменяются 50,5 млн руб., разворованные при посредстве компании АО «ТДМ» на строительстве «Зенит-Арены». Поставка видеотабло, на что были отряжены средства, так и не состоялась, деньги же обналичены.
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КТО-ТО СМОРГНЕТ?starke сб., 26/11/2016 - 14:59
Градозащитники в Зарядье решили стоять насмерть, обозначив для себя и для девелоперов вкупе с властями, что сохранившиеся дома на углу Варварки и Китайгородского проезда – это последний рубеж обороны Москвы. «Потому что если в двух шагах от Кремля, в его охранной зоне возможно это – то в Москве возможно все, что девелоперам и мэрии угодно, и где им угодно», - так это сформулировал главный редактор сайта «Хранители наследия» К.Михайлов. Правда, сохранившимися доходные дома Персиц и страхового общества «Якорь» можно было считать до 4 ноября с.г.
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А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ?starke сб., 26/11/2016 - 14:57
Недавно на пленарном заседании Российской Академии наук действительным членом был избран бывший госсекретарь США Г.Киссинджер. Вместе с лауреатами Нобелевской премии по физике, химии, экономике – С.Арошем, М.Вельтманом, Р.Корнбергом, Ж.-П.Соважем, Д.Шехтманом, К.Дж.Эрроу.
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ПРИНЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВАadmin пн., 31/10/2016 - 22:06
В сентябре этого года Росстандарт утвердил Национальный стандарт Российской Федерации «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ», который должен вступить в силу с 1 января 2017 г. Его разработчиками выступили специалисты ООО «Реставрационный центр – архитектура, производство, обучение» в Кириллове, Музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде и ФГУП ЦНРПМ.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС «ПОСТИЖЕНИЕ» – ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ КОНЦЕПЦИИ ТИПОВЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯadmin пн., 31/10/2016 - 22:03
На международном фестивале «Зодчество-2016» состоялось награждение победителей архитектурного конкурса «Постижение» на разработку концепций типовых социально значимых объектов – школы и детского сада. Основной задачей, поставленной перед участниками конкурса, практикующими архитекторами и студентами профильных вузов, стал поиск новых планировочных решений ключевых социально значимых объектов, влияющих на воспитание детей и поведение всех участников учебного процесса.
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К ГОДОВЩИНЕstarke пт., 28/10/2016 - 16:27
В аккурат к годовщине скандальной утраты горельефа с изображением Мефистофеля на доме А.Лишневского, являющемся объектом культурного наследия, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории Санкт-Петербурга выдал задание на проектирование работ по его реставрации. Оно подготовлено по запросу ООО «Восстановление» и инициативной группы во главе с правнучкой зодчего. При этом ни сроки, ни объем и источники финансирования реставрационных работ пока неясны.
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ПРОДАВИЛИ-ТАКИstarke пт., 28/10/2016 - 16:23
Верховный суд РФ признал законным сокращение территории парка Кусково под строительство Северо-Восточной хорды в соответствии с приказом Минкульта от 26 апреля 2016 г. Причем иск о приостановлении строительства исходил не от человека с улицы, но от первого зампреда комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству А.Агеева.
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА?starke пт., 28/10/2016 - 16:21
Между Минстроем и Минпромторгом, похоже, идет борьба за сферы влияния. Подведомственный Минпромторгу Росстандарт, опираясь якобы на мировой опыт, инициировал создание Технического комитета по стандартизации в области производства стройматериалов. Хотя до того стандарты в отрасли разрабатывались ТК 465 «Строительство» на базе ФАУ «ФЦС», структуры Минстроя. На стороне Минпромтога выступают Комитет по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ и Национальная Ассоциация производителей панелей из ППУ (НАППАН).
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ВСЛЕД ЗА ДОМОМ МЕЛЬНИКОВАstarke пт., 28/10/2016 - 16:20
…статус объекта культурного наследия федерального значения получила Фабрика-кухня завода им. Масленникова в Самаре, до последнего времени значившаяся в региональном реестре. В перспективе грядущей реставрации и приспособления здания это очень даже вовремя. Дело в том, что уже возникали предложения, в том числе исходящие от губернатора, по изменению предмета охраны памятника, замене несущего железобетонного каркаса здания – разумеется, со всегдашней благой целью снижения затрат.
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ПОВАЖНЕЕ ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИИstarke пт., 28/10/2016 - 16:19
В последние несколько лет Правительство РФ озаботилось проблемой роста ветхого и аварийного жилья в стране. Реализуется соответствующая Программа: в 2014-2017 гг. из аварийного жилья общей площадью 11,4 млн м2 планируется отселить порядка 777 тыс. человек. Позитивные результаты имеются, хотя и не слишком весомые: удалось остановить бурный рост сегмента аварийного жилья, затормозить процесс, но не развернуть его вспять.
А цифры – обескураживающие. Общая площадь ветхого жилья выросла с 28,9 млн м2 в 1990 г. в РСФСР до 69,5 млн м2 в 2015 г., то есть почти в 2,5 раза.
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Материалы сайта
«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №5, 2016starke вт., 29/11/2016 - 12:55
Увидел свет 5-й номер «Архитектурного вестника» за 2016 год.
Купить журнал в Москве можно в магазине «Книжная лавка архитектора» по адресу: Кузнецкий мост, 11. Стр.4. 1 этаж. Вход с ул. Рождественка.
Обозреватель Дарья Мельникова представляет основные публикации этого номера:
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №4, 2016admin вт., 11/10/2016 - 00:43
Выпущен 4-й номер «Архитектурного вестника» за 2016 год.
Купить журнал в Москве можно в магазине «Книжная лавка архитектора» по адресу: Кузнецкий мост, 11. Стр.4. 1 этаж. Вход с ул. Рождественка.
Обозреватель Дарья Мельникова представляет основные публикации этого номера:
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К ЮБИЛЕЮ – ВО ВСЕОРУЖИИ ВЫШЕЛ 150-Й НОМЕР «АВ»admin чт., 29/09/2016 - 23:56
16 сентября в Большом фойе ЦДА состоялся вечер, посвященный выходу юбилейного - №150 - «АВ». Помимо представления пунктира 24-летней истории «АВ», официальных поздравлений и презентации одного из постоянных спонсоров журнала – отечественной компании-разработчика программного обеспечения АСКОН - программа включала блиц-дискуссию, специально подготовленную редакцией. В основу ее были положены шесть теоретических статей главного редактора «АВ» Д.Е.Фесенко, опубликованные в двух номерах - №150 и №151 – журнала (151-й вышел в конце августа). Они анатомируют актуальное состояние архитектурной профессии в ее взаимосвязях с современной геополитикой, социально-экономическим и социокультурным окружением, пытаясь заглянуть в будущее. Вице-президент САР В.Н.Логвинов, профессор МАрхИ А.В.Крашенинников и профессор ИПМ им. М.С.Келдыша и МФТИ Г.Г.Малинецкий выступили в качестве рецензентов.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с вечера, подготовленный Лидией Кожаевой, а также все шесть авторских текстов.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР ЖУРНАЛА "АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК", ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫХОДУ ЮБИЛЕЙНОГО - 150-ГО - НОМЕРАadmin вт., 06/09/2016 - 21:03
Уважаемые коллеги!
Приглашаем на вечер журнала "Архитектурный Вестник", посвященный выходу юбилейного - 150-го - номера.
Презентация - дискуссия - фуршет.
Ждем вас 16 сентября в 18:00 в Большом фойе ЦДА.
Редакция "АВ"
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №3, 2016admin вт., 02/08/2016 - 22:01
Вышел из печати 3-й номер «Архитектурного вестника» за 2016 год.
Купить журнал в Москве можно в магазине «Книжная лавка архитектора» по адресу: Кузнецкий мост, 11. Стр.4. 1 этаж. Вход с ул. Рождественка.
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №2, 2016admin вт., 14/06/2016 - 21:27
Вышел из печати 2-й номер «Архитектурного вестника» за 2016 год.
Купить журнал в Москве можно в магазине «Книжная лавка архитектора» по адресу: Кузнецкий мост, 11. Стр.4. 1 этаж. Вход с ул. Рождественка.
Обозреватель журнала Дарья Мельникова представляет ключевые публикации этого номера:
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №1, 2016admin пн., 28/03/2016 - 10:47
Вышел в свет 1-й номер «Архитектурного вестника» за 2016 год.
Купить журнал в Москве можно в магазине «Книжная лавка архитектора» по адресу: Кузнецкий мост, 11. Стр.4. 1 этаж. Вход с ул. Рождественка.
Обозреватель Дарья Мельникова представляет основные публикации этого номера:
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №6, 2015admin пн., 18/01/2016 - 21:43
Вышел из печати 6-й, итоговый, номер «Архитектурного вестника» за 2015 год..
Купить журнал в Москве можно в магазине «Книжная лавка архитектора» по адресу: Кузнецкий мост, 11. Стр.4. 1 этаж. Вход с ул. Рождественка
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №5, 2015admin чт., 26/11/2015 - 16:56
Вышел из типографии 5-й номер «Архитектурного вестника» за текущий год.
В основных рубриках номера опубликованы материалы:
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЕСТНИК» №4, 2015admin ср., 23/09/2015 - 17:53
Увидел свет четвёртый номер «Архитектурного вестника» за текущий год.
Ключевые материалы номера вышли в рубриках:
«От редактора»: «Прогрессирующее сжатие архитектурной профессии – три вектора». Автор – Дмитрий Фесенко.
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