Fresh issue

starke сб., 26/11/2016 - 14:59

Градозащитники в Зарядье решили стоять насмерть, обозначив для себя и для девелоперов вкупе с властями, что сохранившиеся дома на углу Варварки и Китайгородского проезда – это последний рубеж обороны Москвы. «Потому что если в двух шагах от Кремля, в его охранной зоне возможно это – то в Москве возможно все, что девелоперам и мэрии угодно, и где им угодно», - так это сформулировал главный редактор сайта «Хранители наследия» К.Михайлов. Правда, сохранившимися доходные дома Персиц и страхового общества «Якорь» можно было считать до 4 ноября с.г.